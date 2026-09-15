La Roma esce dallo Stadio Olimpico Grande Torino con altri tre punti e una certezza sempre più grande: Donyell Malen. L’olandese è stato ancora una volta decisivo, firmando la rete che ha sbloccato il risultato, la sesta del suo campionato, prima di lasciare il campo poco prima dell’ora di gioco per fare spazio a Santiago Castro. L’argentino è entrato con la solita grinta e aggressività, pur incidendo meno rispetto alle precedenti uscite. Nel post partita, Cristian Brocchi, ex calciatore e oggi commentatore per DAZN, si è soffermato proprio sull’ex Bologna lanciando un paragone importante: "In lui rivedo Lautaro quando è arrivato all’Inter e aveva davanti Icardi". Brocchi ha quindi accostato la coppia Malen-Castro a quella formata nella stagione 2018/19 da Mauro Icardi e Lautaro Martinez: "Mi sembra quel giocatore lì. Ha tante qualità, anche se deve ancora migliorare sotto tanti punti di vista, proprio come quel Lautaro arrivato giovane all’Inter e che nessuno si aspettava potesse diventare il giocatore che è oggi". L’ex centrocampista di Lazio e Milan ha poi concluso: "Santiago è così e può dare tanto alla Roma. Malen è impressionante, ma le partite che dovrà giocare la Roma sono tante e ci sarà bisogno anche di Castro e del suo carattere". Alla sua prima stagione in nerazzurro, Lautaro Martinez riuscì a trovare spazio nonostante la presenza di un Icardi in formato super, capace di chiudere quel campionato con 29 reti in 34 presenze. Il Toro, all’epoca 21enne proprio come Castro, realizzò appena 9 reti prima di esplodere definitivamente nella stagione successiva, chiusa con 21 gol.