Brescia, Grosso fa fuori Balotelli: non convocato per la Roma

Balotelli non giocherà contro la Roma. Fabio Grosso l’ha escluso dalla lista dei convocati per la partita in programma domani alle 15 allo stadio Olimpico. È questo il provvedimento preso dal tecnico e dalla società dopo l’addio anticipato dall’allenamento di due giorni fa.

Ecco la lista diramata sul sito ufficiale.

Joronen, Sabelli, Tonali, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Donnarumma, Torregrossa, Chancellor, Cistana, Ayé, Mangraviti, Magnani, Matri, Morosini, Alfonso, Bisoli, Martella, Romulo.