Brasile, Tite su Ibanez: “È nel momento migliore, lo abbiamo seguito”

Il C.t. della Seleçao ha convocato il difensore giallorosso per le amichevoli contro Ghana e Tunisia

"Abbiamo parlato con gli allenatori delle nazionali giovanili, abbiamo seguito le partite di Ibanez con la Roma e ho contattato Mourinho, che è stato di grande aiuto. Può giocare con una linea a tre o una linea a quattro, e anche come terzino. Questo è il momento migliore, questa crescita del giocatore è fondamentale" ha detto Tite, il C.t. del Brasile, spiegando le motivazioni della chiamata di Ibanez tra i convocati per le amichevoli della Seleçao contro Ghana e Tunisia, in programma il 23 e il 27 settembre.