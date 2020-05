Braga, Fonseca ricorda il trionfo della Coppa di Portogallo: “Le relazioni sono vittorie ancora più importanti”

Tra i vari trofei che Paulo Fonseca conserva nella propria bacheca c’è quello del Taça de Portugal, la coppa nazionale portoghese, conquistata il 22 maggio 2016 con il Braga. Proprio ieri il club lusitano ha celebrato i quattro anni dalla vittoria storica contro il Porto con uno speciale proprio su quella partita. Nel corso del filmato è intervenuto anche l’attuale allenatore della Roma che ha voluto ricordare qui momenti speciali. Anche l’ex giocatore del Braga Josué è intervenuto durante il filmato ed ha voluto elogiare il suo ex mister: “Per lui era sempre calcio, riusciva a trasmettere questa serenità alla squadra“. Queste le parole di Fonseca:

“Devo dire che esistono cose più straordinarie dei trofei. Le relazioni che si creano sono per me vittorie ancora più importanti dei trofei stessi. È stato spettacolare quello che abbiamo vissuto con i tifosi, è stato eccitante. Quello che ho trovato a Braga non lo dimenticherò mai, a partire dal gruppo di lavoro; dai magazzinieri ai medici, fino agli addetti stampa. È stato un gruppo unico, con il quale ho avuto il grande piacere di lavorare. I tifosi hanno mostrato una grande passione per il club e questo mi ha aiutato molto. La rete al 90’ di André Silva? Quel gol del Porto segnato all’ultimo momento della partita ci ha fatto venire in mente a tutti ciò che era accaduto l’anno precedente. La finale persa nel 2015? Quel giorno ho avuto la sensazione che la storia non si sarebbe ripetuta“.