Il Milan mette alla porta Leao e Nkunku. Il portoghese è pronto a cambiare squadra e i rossoneri - secondo Sky Sport - hanno abbassato le pretese per il giocatore. Servono circa 40 milioni di euro. Leao è stato offerto alla Roma qualche settimana fa, ma i giallorossi non hanno mai affondato il colpo anche a causa dell’alto ingaggio. Su di lui c’è il Galatasaray. Piace anche Nkunku che è finito sul mercato e nella giornata di oggi ha lasciato Milano. Il francese è sul taccuino di D’Amico ma la concorrenza è tanta. Oltre alla Roma hanno chiesto informazioni diversi club stranieri.