Alla vigilia del match tra Porto e Rio Ave, Francesco Farioli ha parlato del futuro di Mora in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico italiano: "Questa settimana c'è stato molto clamore. Siamo stati bombardati da notizie 24 ore su 24 con voci di mercato, ma niente di più. Rodrigo Mora è un grande professionista, è un giocatore del Porto, un grande tifoso del club e lo utilizzeremo quando lo riterremo opportuno. Non c'è niente di nuovo. Il mercato è sempre così. Non sono d'accordo con il fatto che il mercato sia aperto mentre giochiamo, ma è assolutamente normale e richiede professionalità da parte di tutte le parti coinvolte. I club che negoziano, i giocatori che sono il cuore di ciò che facciamo e noi allenatori dobbiamo essere sensibili a tutte le questioni". Roma e Porto continuano a trattare, ma i giallorossi nel frattempo valutano anche delle alternative. Il lista c'è Fofana del Lione.