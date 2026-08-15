Mats Hummels una partita del genere non poteva proprio perdersela. E così l'ex difensore tedesco è arrivato al Signal Iduna Park per assistere all'amichevole tra Borussia Dortmund e Roma. Una partita dal sapore speciale per il Campione del Mondo 2014, 13 anni in giallonero e una stagione in giallorosso (2024-25, l'ultima della sua carriera) condizionata da problemi fisici. Prima del match, Hummels è stato premiato con delle targhe-ricordo dai CEO dei due club, Carsten Cramer e John Galantic. Il CEO giallorosso gli ha consegnato la Lupa Capitolina. Prima del riscaldamento dei giocatori della Roma, poi, lunghi saluti e abbracci con alcuni dei suoi ex compagni e non solo. All'ora di pranzo l'ex difensore aveva anche assistito all'amichevole tra le formazioni femminili, terminata 1-0 per il BVB.

DORTMUND, GERMANY - AUGUST 15: AS Roma forme Mats Hummels greets AS Roma player Paulo Dybala prior to the pre-season friendly match between Borussia Dortmund and AS Roma at Signal Iduna Park on August 15, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

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