Borini: “Che carattere lo spogliatoio della mia Roma con Totti, De Rossi e Burdisso”

Fabio Borini, attuale attaccante dell’Hellas Verona ed ex giallorosso, ha parlato in diretta Instagram al canale ufficiale della società veronese parlando dei grandissimi campioni con cui ha avuto il piacere di giocare in passato, comprese le ex leggende della Roma. Queste le sue parole: “Lo spogliatoio più tosto in cui sono stato? Forse quello del Chelsea. Era uno spogliatoio pesantino dal punto di vista caratteriale: c’erano Lampard, Terry, Cech, Ballack… Ovunque ti girassi c’era da imparare. Devo dire però che anche a Roma, con Totti, De Rossi e Burdisso, c’era molto carattere. Quello di Verona potrebbe sembrare uno spogliatoio ‘leggero’, ma dipende dai risultati che stiamo ottenendo. Giochi per divertirti, e questo sta aiutando” .