Bonucci: “Per lo scudetto c’è anche la Roma di Mourinho”

Il difensore della Juventus: "Inter favorita anche senza Lukaku e Hakimi"

È stato tra i protagonisti dell'Europeo, facendo godere tutta l'Italia. Adesso Leonardo Bonucci è tornato alla Juventus con nuovi stimoli, con l'obiettivo di riportare i bianconeri in alto. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport il difensore ha fatto il suo pronostico sul campionato che sta per cominciare. Ecco le sue parole: "Resta l’Inter perché l’ha vinto, anche senza Lukaku e Hakimi. Ma con Sarri la Lazio darà fastidio e occhio alla Roma di Mourinho. Il Milan stesso ha comprato giocatori funzionali al progetto. Sarà un bel campionato".