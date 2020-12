Bologna-Roma, Dzeko a quota 111 gol in giallorosso: è terzo con Amadei

Edin Dzeko segna la rete del 2-0 al Bologna e fa 111. Tanti sono i gol con la maglia della Roma, un numero che gli permette di raggiungere Amedeo Amadei al terzo posto della classifica all-time dei marcatori giallorossi. In prima posizione c’è naturalmente Francesco Totti a quota 307, poi Roberto Pruzzo con 138. Quest’ultimo è più raggiungibile per il bosniaco, che adesso ha l’obiettivo di superare ‘Fornaretto’, come fatto con altri campioni romanisti del passato. Tra i vari: Montella, Manfredini, Volk, Balbo e Delvecchio.