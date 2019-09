Bologna-Roma, c’è Pairetto: l’anno scorso la sconfitta all’Olimpico con la Spal

A fischiare al Dall’Ara domenica pomeriggio ci sarà Luca Pairetto. Sarà lui l’arbitro di Bologna-Roma, gara che i giallorossi vogliono vincere per dare continuità al primo successo in campionato contro il Sassuolo. I precedenti con il direttore di gara di Torino sono tre: due vittorie all’Olimpico nella stagione 2017-18 contro Hellas Verona (3-0) e contro il Genoa (2-1). L’anno scorso l’unico passo falso alla nona giornata contro la Spal, sempre in casa: il rigore di Petagna per fallo di Luca Pellegrini su Lazzari e il colpo di testa di Bonifazi costarono a Di Francesco la prima grande crisi.

BOLOGNA – Otto invece gli incroci tra Pairetto e il Bologna: tre vittorie (tra cui le ultime due arbitrate al Dall’Ara contro Parma e Chievo), due pareggi e tre sconfitte.