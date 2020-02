Bologna, Poli salterà la partita con la Roma per squalifica

Il Bologna apre la 22^ giornata di Serie A con l’anticipo del Dall’Ara contro il Brescia, ma non arrivano notizie positive per Mihajlovic dal campo. Nel primo tempo Sansone è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, al suo posto Barrow. In dubbio dunque la presenza dell’attaccante per la sfida contro la Roma di venerdì prossimo. Chi sicuramente non ci sarà, invece, è Poli. Il centrocampista era diffidato e il giallo rimediato nella ripresa gli costa la squalifica.