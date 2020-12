Bologna, infortunio per Skorupski: salta la Roma

Tegola in casa Bologna in vista della sfida contro la roma e non solo. Sinisa Mihajlovic, che ha dovuto già fare i conti con diversi infortuni in questo inizio di stagione, non potrà contare neppure su Lukasz Skorupski. Il portiere polacco resterà fuori a causa di un problema alla mano. Di seguito uno stralcio del comunicato: “Durante l’allenamento di oggi Lukasz Skorupski ha riportato la frattura composta della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni”. Come specifica il Corriere di Bologna, inoltre, l’infortunio costringerà l’estremo difensore a restare fuori almeno fino a fine 2020.

Skorupski sarebbe stato un ex della sfida, avendo militato nella Roma dal 2015 al 2018, periodo durante il quale ha vissuto anche una stagione in prestito all’Empoli. Nel 2018 il Bologna lo acquisto dai giallorossi per circa 8 milioni di euro.