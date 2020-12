Bologna, che bei ricordi per la Roma: al Dall’Ara la vittoria di carattere di Dzeko e compagni

E’ l’ultima azione della partita, 1 a 1 sul tabellone del Dall’Ara. La Roma, sotto di un uomo per l’espulsione di Mancini, tenta l’assalto all’arma bianca per battere il Bologna. Strappo impressionante di Veretout: il francese chiude la sua cavalcata allargando sulla destra per Pellegrini, che pennella un cross perfetto di prima intenzione. Dzeko svetta all’interno dell’area piccola e con un gran colpo di testa trafigge Skorupski: delirio giallorosso e 3 punti fondamentali portati a casa.

Il 22 settembre 2019 finiva così la sfida tra Bologna e Roma. Una partita nella quale si intrecciarono tanti momenti e storie diverse: una gara difficilissima sbloccata da Kolarov e ripresa dal rigore di Sansone, una Roma vicina a crollare più volte, salvata da un Pau Lopez per una volta assoluto protagonista e che, in 10 uomini e dopo un secondo tempo di pura sofferenza, vince e gode pensando ad un salto di qualità che, a conti fatti, non sarebbe poi mai definitivamente arrivato.

Da oggi parte il tour de force Champions: per la Roma un altro esame

Poco più di un anno dopo, sul percorso verso la maturità dei giallorossi c’è ancora un Bologna eternamente equivoco di se stesso, eppure sempre pericoloso ed indigesto nel recente passato, come dimostra anche la vittoria esterna per 3 a 2 all’Olimpico nello scorso girone di ritorno che gettò ancor più nel baratro una Roma allo sbando totale. Una storia che, nella giornata di oggi, dovrà necessariamente essere diversa.

Fonseca ha chiesto ai suoi giocatori 4 vittorie nel tour de force prima di Natale. Per conquistare i primi 3 punti in questo tour de force il portoghese si affiderà a tante facce protagoniste della sfida del Dall’Ara dello scorso anno: nel giorno del suo 26esimo compleanno, Pau Lopez avrà una chance importante anche in campionato per dimostrare di poter tornare ad essere un patrimonio tecnico di questa Roma. Davanti alla difesa, i muscoli di Veretout serviranno ancora una volta a dare alla squadra dinamismo e geometrie. Ci sarà anche Cristante, ma spostato al centro di una retroguardia trasformata rispetto alla classica difesa a 4 proposta lo scorso anno. Lorenzo Pellegrini ed Edin Dzeko, che confezionarono quel gol così importante, saranno altri due protagonisti certi della sfida: a loro il compito, assieme a Mkhitaryan, di riaccendere il motore per riprendere la marcia Champions.