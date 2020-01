“Un pezzo di cuore resterà sempre qua“. Lo ha detto Daniele De Rossi nella conferenza stampa d’addio al Boca Juniors e al calcio giocato. A margine Il centrocampista ha ricevuto una targa rappresentativa dal presidente Ameal ed è stato nominato ambasciatore del club argentino in Europa. Un’avventura che, come detto dall’ex capitano della Roma, sperava sarebbe durata di più, ma che comunque è stata altrettanto intensa come testimonia il gesto fatto dalla dirigenza.