Belotti sui social: “Ieri serata indimenticabile, il primo gol non si scorda mai”

Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha pubblicato un post sul proprio profilo ufficiale Instagram con alcune immagini della partita vinta ieri sera dai giallorossi 3-0 in casa contro l'Helsinki. Il Gallo ha segnato la terza rete su un grande assist di Nicolò Zaniolo che gli ha permesso di infilare tranquillamente il pallone in rete. Questa la didascalia dell'attaccante capitolino dopo la vittoria in Europa League: "Una serata indimenticabile… Il primo goal non si scorda mai".