Belotti: “La concorrenza con Abraham un’opportunità”. Fatta per Kluivert al Valencia

Il "Gallo" si presenta alla stampa. L'olandese ha accettato l'offerta del club allenato da Gattuso

Redazione

Ultimo giorno di mercato particolarmente movimentato per la Roma chiamata a risolvere la situazione legata a Justin Kluivert. Il calciatore olandese, dopo la mancata concessione del permesso di lavoro da parte della FA, ha accettato la proposta del Valencia. I club hanno trattato da stamattina fino alla stretta di mano che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto sui 10 milioni (il giocatore ha rinnovo automatico fino al 2024). Chi invece ha già salutato Roma è Riccardo Calafiori che è ufficialmente un nuovo giocatore del Basilea. Il terzino ha commentato sui social il suo arrivo nel club svizzero: "Sono molto felice di iniziare questo capitolo e di farlo con un club ambizioso e storico come il Basilea". Difensori che lasciano Trigoria, altri che rimangono per ritagliarsi un ruolo da assoluti protagonisti nella nuova Roma di Mourinho.

La presentazione di Belotti

Dopo averlo visto esordire, quasi con gol, contro il Monza, quest'oggi Belotti è stato ufficialmente presentato alla stampa come nuovo calciatore della Roma: "Ho passato un'estate strana, è stata particolare per il mercato. La mia priorità era venire a Roma, perché ho trovato un progetto importante e una società con ambizioni". Questo uno dei passaggi chiave dela conferenza del "Gallo" che poi ha anche svelato qualche retroscena riguardo la trattativa: "Il primo contatto c’è stato a luglio ma era più un interesse perché in attacco la Roma era al completo.

Nell’ultima settimana il direttore si è informato sulla mia situazione e mi ha chiesto se potevo aspettare 72 ore prima di prendere una decisione. Gli ho dato subito la mia disponibilità. Dopo queste 72 ore il direttore ha richiamato e in due o tre giorni si è fatto tutto". Sulla convivenza con Abraham invece ha le idee molto chiare: "Sapere che c’è un giocatore forte come Abraham è uno stimolo in più per migliorare e fare meglio. In una grande squadra tutti sono forti. Questa concorrenza la vedo come un'opportunità".

Marco Di Cola