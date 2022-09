Mercato Roma, per il Valencia sfuma Bryan Gil: Gattuso mette gli occhi su Kluivert

Nelle ultime ore di mercato, la Roma è chiamata a risolvere l'uscita di Justin Kluivert. Dopo il mancato passaggio al Fulham, causa permesso di lavoro negato dalla FA, l'olandese è stato inserito nella lista della rosa della Roma per la prossima Serie A, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale. Il Valencia sta pensando di portare l'esterno giallorosso alla corte di Gattuso. Il primo nome sulla lista degli spagnoli era Bryan Gil, affare però che non è riuscito ad andare in porto. Le alternative per l'allenatore ex Milan e Napoli, sono Timothy Weah e proprio Justin Kluivert. I club stanno parlando proprio in queste ore per sbloccare la situazione. Si studia un affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Anche la Sampdoria ha fatto un sondaggio per l'olandese ma al momento la pista più calda è quella spagnola.