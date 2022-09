Roma, Ibanez è una certezza: nessun difensore under 23 meglio di lui in Europa

Sorride, lo ha sempre fatto. Anche nei momenti in cui tutti lo criticavano, anche quando in tanti ne chiedevano a gran voce la cessione. Ha continuato a sorridere, ma dietro non nascondeva l'indifferenza ai giudizi e l'amarezza per certe notti (vedi il derby di due anni). A 23 anni, con due figli e una adolescenza passata lontana da casa sua d'altronde si ha già la maturità necessaria per imparare dagli errori, e non per replicare polemicamente. Roger Ibanez oggi raccoglie i frutti di una crescita costante. Lo dicono i numeri, ancor prima che le sensazioni. Sommando i dati Sofascore, infatti, emerge che il brasiliano è il miglior difensore under 23 dei massimi campionati europei. In 4 partite ha collezionato: il 91% di precisione nel passaggio, il 73% di duelli vinti nell'uno contro uno, il 70% dei lanci lunghi azzeccati e ben 24 palloni recuperati. Oltre al gol segnato col Monza e a tre clean sheet su quattro gare. Meglio in Europa hanno fatto solo Villarreal e Bilbao, ma con una gara in meno.