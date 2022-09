Basilea, Calafiori: “Felice di iniziare questo capitolo, non vedo l’ora di giocare”

Riccardo Calafiori è pronto ad iniziare una nuova avventura lontano da Roma e Mourinho con il Basilea. Dopo essere stato l'anno scorso in prestito al Genoa, l'ex terzino giallorosso su Instagram saluta i nuovi tifosi con tanta voglia di riscatto: "Sono molto felice di iniziare questo capitolo e di farlo con un club ambizioso e storico come il Basilea. Non vedo l'ora di giocare a Joggeli".