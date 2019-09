Batistuta operato per l’impianto di protesi alla caviglia: “Prima tappa superata” – FOTO

“Prima tappa superata, la protesi alla caviglia sinistra è già realtà“. Gabriel Omar Batistuta torna a scrivere sui suoi canali social per aggiornare i tifosi sull’intervento chirurgico subito oggi a Basilea, in Svizzera. Il Re Leone, centravanti della Roma campione d’Italia nel 2001, ha rassicurato tutti pubblicando alcuni scatti: prima il sorriso, poi la foto alla caviglia sostenuta da un tutore, e infine la protesi impiantata nella sua articolazione. “Ora si va verso il recupero – prosegue l’argentino – Grazie a tutti per l’affetto e la preoccupazione“. Batistuta aveva già parlato del suo intervento alla caviglia il 5 settembre scorso, quando Maradona gli aveva offerto un posto nello staff del suo Gimnasia La Plata. “Purtroppo ho un intervento programmato in Svizzera per l’impianto di una protesi alla caviglia che non mi permette di camminare“, aveva scritto l’ex centravanti due settimane. Ora il recupero è più vicino.