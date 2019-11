Basaksehir-Roma, tutte le informazioni utili per la trasferta turca

Dopo il campionato subito l’Europa League. La Roma infatti sarà impegnata giovedì sera in una partita importantissima contro l’Istanbul Basaksehir, sfida spartiacque dell’avventura continentale di questa stagione. Match difficile sul campo e clima delicato anche in città visto il complesso momento politico che sta attraversando il paese. Per i tifosi giallorossi sarà consigliabile attenersi e rispettare le indicazioni delle autorità locali, che istituiranno un meeting point, Piazza Sultanahmet, per semplificare l’arrivo allo Stadio Fatih Terim. Dalle 17 sarà possibile infatti trovare già il punto di incontro allestito e organizzato, con il bus navetta che partirà successivamente, alle 18.30, per condurre i tifosi nei pressi dell’impianto turco.