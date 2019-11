Basaksehir-Roma, Smalling capitano dei giallorossi per la prima volta

Al 71′ il momento della doppia sostituzione. Fuori Pellegrini e Dzeko, dentro Under e Mkhitaryan. Il capitano bosniaco, non potendo consegnare la fascia al suo vice, il numero 7 giallorosso, si dirige verso Chris Smalling. Il passaggio del testimone è presto che fatto: il difensore centrale, leader del reparto insieme al collega italiano Gianluca Mancini, riceve la fascia indossandola stretta sul braccio sinistro. Il segnale allo United è chiaro: Smalling, per venti minuti, è stato per la prima volta in assoluto il capitano della Roma.