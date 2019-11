Basaksehir-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Superata la rotonda vittoria per 3-0 contro il Brescia, la Roma si avvicina alla delicata sfida di Europa League contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir, al momento prima in classifica del Gruppo J. Per i giallorossi vincere è imperativo se si vuole continuare a credere nella qualificazione ai sedicesimi di finale, ma potrebbe bastare anche un pareggio in Turchia e una vittoria all’ultima in casa contro il Wolfsberger. L’inizio del match è previsto alle 18.55 (orario italiano) nel nuovo Istanbul Fatih Terim Stadium. Dopo la vittoria per 4-0 all’andata, la Roma ha pareggiato contro 1-1 sia contro il Wolfsberger che contro il Borussia Moenchengladbach prima della beffa nel ritorno in Germania (2-1).

PROBABILI FORMAZIONI

Istanbul Basaksehir (4-2-3-1): Gunok; Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Topal, Tekdemir; Visca, Kahveci, Gulbrandsen; Crivelli.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

DOVE VEDERE BASAKSEHIR-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Basaksehir–Roma verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 e 252). Per gli abbonati alla Pay TV anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming sul proprio smartphone o tablet grazie alla piattaforma Sky Go e Now Tv.