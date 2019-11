Basaksehir-Roma, pranzo dirigenziale a Istanbul. Scambio di targhe tra Baldissoni e il presidente Gümüşdağ

Questa sera, ore 18.55, allo stadio Fatih Terim di Istanbul, andrà in scena il match tra Basaksehir e Roma, valevole per il gruppo J d’Europa League. Come accade di consueto nel giorno delle sfide internazionali, le dirigenze delle due società si sono ritrovate per un pranzo in compagnia, come testimoniano le immagini pubblicate sul profilo Twitter del club turco. Per la Roma presente il vice-presidente Mauro Baldissoni che ha ricevuto dal presidente del club turco Göksel Gümüşdağ una targa commemorativa. Lo stesso Baldissoni ha poi consegnato al patron del Basaksehir una targa di vetro con il logo della Roma.