Basaksehir-Roma, Buruk: “Partita importante per noi e per la Turchia”

Okan Buruk, tecnico del Basaksehir, ha parlato in vista del match di giovedì prossimo contro la Roma a Istanbul. Le sue parole: “Spero di riuscire a finire bene la stagione. Lottiamo su due fronti e siamo orgogliosi di avere questa situazione sia in campionato che in Europa League. Voglio ringraziare i miei giocatori, hanno giocato una partita ogni tre giorni. A volte è bello giocare così frequentemente, ma è più difficile per la squadra. Adesso abbiamo una partita di Europa League ed è importante per il nostro paese. Contro la Roma mi aspetto il supporto dei nostri tifosi, avremo bisogno di tutti“.