Tommaso Baldanzi ha rilasciato un'intervista al "Secolo XIX". L'ex calciatore giallorosso ha parlato del trasferimento al Genoa e del rapporto con Daniele De Rossi. Queste le sue parole:

Il Grifone ha fatto uno sforzo importante per trattenerla. Come ha vissuto le settimane prima della chiusura della trattativa con la Roma? "È stata un po' una battaglia (sorride) ma ci tengo a ringraziare tanto la società, De Rossi e il mio procuratore. Quando sono venuto al Genoa sei mesi fa mi sono subito innamorato di tutto, dopo pochi giorni ho chiamato il mio agente e gli ho detto: "Voglio restare". Avevo fatto solo questa richiesta, semplice. A fine stagione ci è voluto qualche giorno di attesa ma è andato tutto bene. Ed evidentemente continuare insieme non era un obiettivo solo mio ma anche del club".

De Rossi l'ha voluta alla Roma e al Genoa. Cosa vuol dire essere scelto due volte da un campione del Mondo? "È una grande responsabilità, gli devo tanto, gli sono grato, è uno stimolo in più per ripagare la sua fiducia. Ci faceva correre tanto in ritiro alla Roma e lo stesso succede qui. Con lui ho un bellissimo rapporto, in campo chiede le stesse cose che mi chiedeva l'anno scorso. E a me piace giocare sia da mezz'ala destra, come mi impiega spesso, sia da trequartista".