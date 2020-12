Atalanta-Roma, per i bookmaker giallorossi sfavoriti. Il ritorno di El Shaarawy è quotato 2

La Roma a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato che la lancerebbe ulteriormente in classifica per dare l’assalto alla prima posizione. I giallorossi domenica pomeriggio faranno visita all’Atalanta, in ritardo di 6 punti rispetto alla squadra di Fonseca ma con una partita in meno. È questo, insieme a Lazio-Napoli, il big match della 13esima giornata di Serie A: per ‘BetFlag’, c’è grande equilibrio nelle quote con i nerazzurri leggermente favoriti (vittoria a 2,22) rispetto ai giallorossi (2,95) mentre il pareggio pagherebbe 3,70 volte la puntata. Come riporta ‘Agipronews’, però, la Roma appare in lavagna anche per il calciomercato. Secondo i betting analyst di ‘Snai’, il ritorno di Stephan El Shaarawy a Trigoria è quotato a 2, cifra decisamente bassa anche rispetto alle altre pretendenti: Fiorentina (8), Cagliari (18), Monaco e PSG (entrambe a 20). La permanenza in Cina, allo Shanghai Shenhua, è quotata invece 2,25. Insomma, per la Roma – almeno secondo i numeri delle agenzie di scommesse – è più probabile il ritorno di El Shaarawy che la vittoria in casa dell’Atalanta domenica.