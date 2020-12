Atalanta, pari in rimonta contro la Juve. All’orizzonte c’è la Roma

Pari confortante dell’Atalanta in vista della super sfida di domenica contro la Roma. I ragazzi di Gasperini vanno sotto nel punteggio ma riescono a riprenderla grazie soprattutto a una ripresa di grande energia e intensità. Allo Stadium parte bene la Juventus, con qualche occasione importante con il solito duo Morata-Ronaldo. A sbloccare però la gara è Federico Chiesa. L’esterno bianconero alla mezzora taglia da sinistra, stoppa il pallone ed esplode un destro imprendibile che fulmina Gollini. La Dea ci prova con Zapata, ma è Freuler che si traveste da bomber. Il minuto è il 57 e lo svizzero vince un duello sulla trequarti e con un tiro preciso pizzica la traversa beffando Szczesny. Occasioni da una parte e dall’altra, ritmi alti, con l’equilibrio che potrebbe rompersi di nuovo al 61esimo, ma Ronaldo si fa parare un rigore da Gollini, insuperabile nella ripresa. Domani occasione importante quindi per Fonseca: con una vittoria contro il Toro la Roma agguanterebbe a quota 24 punti la Juventus e andrebbe soprattutto a più sei sui bergameschi, che affronteranno in trasferta domenica.