Soulé ora è al centro della Roma: così Mati è passato da Joyita a vera Joya

L'Argentina ha ufficializzato la lista dei convocati di Lionel Scaloni per le prossime due amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. Tra i giocatori selezionati dal commissario tecnico figurano anche tre giallorossi: Matias Soulé, Santiago Castro e Leonardo Balerdi. Una conferma per i tre calciatori allenati da Gasperini, già chiamati da Scaloni in occasione degli ultimi impegni della Nazionale argentina. Insieme a loro, a rappresentare la Serie A, anche Troilo (Parma), Perrone (Como) e Mastantuono (Fiorentina).

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