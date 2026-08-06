Angelino saluta la Roma. L'esterno spagnolo, dopo una stagione a dir poco travagliata, riparte da dove aveva cominciato, al Deportivo La Coruna. Ma la capitale occuperà per sempre un posto speciale nella sua vita: "È stato un orgoglio indossare questa maglia e difendere i colori giallorossi. Fin dal primo giorno mi sono sentito parte di una grande e accogliente famiglia e giocare ogni partita all'Olimpico è un privilegio che ricorderò sempre con affetto - ha scritto Angelino su Instagram -. Lasciare Roma non è mai facile e una parte di me e resterà sempre qui, tra momenti indimenticabili, grandi compagni, tanti insegnamenti e l'onore di aver rappresentato un club con una storia immensa. Grazie alla società, allo staff tecnico, a tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo club. Ma soprattutto grazie a voi tifosi per avermi fatto sentire uno di voi. La vostra presenza e il vostro supporto hanno reso quest'esperienza unica e il ricordo del calore dell'Olimpico resterà indelebile. Vi auguro il meglio per il futuro".