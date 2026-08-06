Antonio Nusa, almeno a parole, allontana le voci di mercato. L'attaccante norvegese, su cui da settimane c'è la Roma che lo considera il primo obiettivo per fare il salto di qualità, è tornato dalle vacanze post-Mondiale e ha provato a chiarire la situazione ai microfoni di 'Sky Sport DE'. “Non ho mai espresso la volontà di lasciare il Lipsia, ci sono i rumors e sempre ci saranno. Possono scrivere quello che vogliono i media. Io mi sono solo rilassato un po’ in vacanza e ora sono qui al Lipsia, i fatti sono questi”, le sue dichiarazioni. Il costo dell'operazione resta altissimo per i giallorossi, che infatti stanno studiando le alternative tra Endrick e Fofana.