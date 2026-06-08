Titolare insieme all'attaccante giallorosso anche Summerville

Redazione
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Malen, non solo gol. A Trastevere deve anche spingere l'apetta

Serata di amichevole per Donyell Malen che è sceso in campo con la sua Olanda contro l'Uzbekistan. Un ultimo test prima dell'inizio del Mondiale che, per l'attaccante della Roma, sarà il 14 giugno contro il Giappone, calcio d'inizio alle 22. Gli uomini di Koeman passano sugli asiatici, capitanati da Shomurodov, per 2-1, grazie a due penalty realizzati da Gakpo, l'ultimo a tempo scaduto. Titolarità per Malen, sostituito al 65' da Brobbey. Continuano le prove d'intesa con Summerville, anche lui titolare nel tridente dell'Olanda al fianco di Donyell.

Netherlands v Algeria - International Friendly

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