Allegri-Roma sogno possibile. Dybala: “Arabia? Non troverò un altro amore così”

Massimiliano Allegri è il nome che sta scalando posizioni nelle ultime ore, il sogno sembra meno irrealizzabile con i Friedkin che ci pensano seriamente. Con lui la Roma avrebbe un tecnico esperto, capace di valorizzare rose anche non al top, lanciare i giovani e ottenere risultati immediati. Insomma tutti gli ingredienti adatti, più di Fabregas e Farioli che comunque restano in corsa, mentre non sarebbe un problema lo stipendio da circa 7 milioni.La maggior parte dei romanisti è a favore dell'ingaggio di Allegri che è considerato da tutti un vincente e sui social in tantissimi già pregustano il tecnico livornese, partendo anche dal siparietto di Ranieri in conferenza. A dare un'eventuale accelerata il probabile arrivo di Dan Friedkin a Roma nei prossimi giorni, anche per assistere al match col Milan: oggi il suo jet privato ha fatto tappa in Svizzera.