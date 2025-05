Allegri-Roma, i tifosi sognano Max. E la gaffe di Ranieri in conferenza torna virale

Il nome di Massimiliano Allegri è tornato a circolare in queste ore. L'eventuale qualificazione in Champions League sarà fondamentale per convincere l'ex allenatore della Juventus. E i tifosi si sono già schierati. La maggior parte dei romanisti è a favore dell'ingaggio di Max che è considerato da tutti un vincente. L'ingaggio da circa 7 milioni l'anno non rappresenterebbe un problema per i Friedkin che da giugno sperano di non avere più a libro paga Daniele De Rossi. Un altro indizio che porta ad Allegri è la gaffe di Claudio Ranieri in conferenza stampa di qualche settimana fa. Nel post derby Ranieri era stato protagonista di un siparietto con un giornalista che ha chiesto se il prossimo anno avrebbe ritrovato Allegri all’Olimpico. Sir Claudio ha prima confermato: "Penso proprio di sì". Silenzio in sala stampa e poi si corregge: "Con la maglia della Roma? Quello no, mannaggia a te…". Errore o verità? Lo scopriremo tra qualche settimana. Il campionato è quasi finito e si avvicina l'annuncio del nuovo allenatore da parte dei Friedkin.