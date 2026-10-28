Dopo il gol di Nzola dal dischetto, a rimettere la Roma in corsa sono stati proprio Lulli e Pisilli, due prodotti del vivaio giallorosso. Un asse tutto romanista (oltre che giovanissimo) che è piaciuto molto anche ad Aldair. Sui social l'ex difensore brasiliano ha elogiato i due ragazzi con queste parole: "Che bello vedere Emanuele e Niccolò prendersi il loro spazio con questa maglia. Mi piace la personalità con cui giocano, senza paura e con tanta voglia di dare una mano alla squadra. Vedere questi ragazzi crescere e fare bene con la Roma è una gioia anche per me. Bravi ragazzi, continuate così. Siamo tutti con voi".

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