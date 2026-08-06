Alberto De Rossi riparte dall'Ostiamare del figlio Daniele. Sarà il nuovo presidente del club, non ricoprirà soltanto un ruolo istituzionale, ma assumerà la responsabilità della gestione dell’area tecnica del Club, guidando e coordinando lo sviluppo del progetto sportivo dell’Ostiamare in ogni sua componente, dalla Prima Squadra al Settore Giovanile. Le sue parole: "Dopo oltre trent’anni si conclude un percorso umano e professionale che mi ha regalato esperienze, soddisfazioni e relazioni che porterò sempre con me. Lasciare una casa che ti ha accolto e accompagnato per oltre tre decenni significa chiudere un capitolo importante della propria vita. Ma tornare alle proprie radici, alla propria famiglia, ai valori in cui ci si riconosce e a un ambiente capace di trasmettere entusiasmo e nuovi stimoli rappresenta qualcosa di altrettanto profondo. Guardare avanti fa parte della natura di questo mestiere: oggi inizia una nuova sfida che ho accolto con entusiasmo, perché ho ritrovato una visione, un progetto e persone con cui condividere valori e ambizioni. Ci sono grande convinzione e voglia di affrontare questa nuova avventura con passione e dedizione. Sono consapevole della responsabilità che comporta questo ruolo e dell’importanza del percorso che ci aspetta. Il lavoro quotidiano sarà la nostra priorità: poi saranno il tempo e i risultati a raccontare il percorso che riusciremo a costruire"