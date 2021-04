Ajax-Roma ore 21 diretta LIVE: ok Veretout, Pellegrini-Pedro con Dzeko

È la partita che può cambiare una stagione intera. La Roma è in Olanda, ad Amsterdam, dove sfida l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Il momento è delicatissimo: in campionato il treno quarto posto sembra essere scappato, così a Dzeko e compagni resta la coppa per sperare in una qualificazione alla prossima Champions. Fonseca ha chiesto “la partita perfetta” ma deve rinunciare a Mkhitaryan e Smalling, infortunati e rimasti a Roma.

In porta c’è Pau Lopez, in difesa con Mancini e Ibanez c’è Cristante al centro. A centrocampo il ritorno più importante, quello di Jordan Veretout. Al suo fianco Diawara, con Bruno Peres (Karsdorp è squalificato) e Spinazzola esterni. Sulla trequarti il capitano Lorenzo Pellegrini con Pedro alle spalle di Edin Dzeko. Servirà la loro esperienza internazionale per tenere vive le chance di qualificazione in vista del ritorno. Per continuare a coltivare il sogno e credere nella semifinale.

Le probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

A disp.: Stekelenburg, Kotarski, Schuurs, Klaiber, Ekkelenkamp, Kudus, Mazraoui, Idrissi, Traore, Brobbey.

All.: Erik ten Hag

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Villar, Ciervo, Milanese, Mayoral, Perez.

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Karasev (RUS)

Assistenti: Demeshko (RUS) – Gavrilin (RUS)

IV Uomo: Kulbakov (BLR)

Var: Meshkov (RUS)

Avar: Ivanov (RUS)

I CONVOCATI – Sono venti i convocati di Fonseca per l’Ajax. Il portoghese deve fare a meno di Smalling e Mkhitaryan, ma anche di Karsdorp (per squalifica) ed El Shaarawy (lesione al flessore) e Kumbulla. Ecco la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Milanese

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez

STATISTICHE – Ajax e Roma sono le ultime rappresentanti di Olanda e Italia nelle coppe. I padroni di casa cercano l’undicesima vittoria casalinga consecutiva in Europa League, i giallorossi sono reduci da quattro vittorie contro Shakhtar e Braga. Solo uno il precedente: era la Champions nella stagione 2002/2003 e l’Ajax di Koeman vinse 2-1 in casa con i gol di Ibrahimovic e Litmanen e pareggiò 1-1 all’Olimpico. Quella contro la squadra di Capello è anche stata l’ultima vittoria dell’Ajax contro un’italiana: ultima sconfitta l’1-0 contro l’Atalanta nei gironi di Champions. Nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre italiane, l’Ajax ha un bilancio di sei passaggi del turno e sette eliminazioni.

DOVE VEDERLA – Ajax-Roma (fischio d’inizio alle 21) sarà visibile in diretta su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport sul canale 252. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l’app SkyGo o su Now TV. La telecronaca verrà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508 HD del digitale terrestre). Forzaroma.info come di consueto offrirà la cronaca in diretta oltre agli aggiornamenti costanti sui social.