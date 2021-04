Ajax-Roma, le formazioni ufficiali di ten Hag e Fonseca

Dopo aver eliminato Braga e Shakhtar Donetsk, la Roma torna in campo in Europa League per l’andata dei quarti di finale. L’avversario dei giallorossi è l’Ajax, imbattuto da ben ventiquattro partite (non perde dalla gara con l’Atalanta dello scorso dicembre) e attuale capolista dell’Eredivisie. La squadra di Paulo Fonseca invece non vince dal 18 marzo, avendo perso col Napoli e pareggiato col Sassuolo dopo il 2-1 allo Shakhtar in Ucraina.

Senza gli infortunati Smalling, Mkhitaryan, Kumbulla ed El Shaarawy, Fonseca recupera dal 1′ Veretout, tornato in campo a Reggio Emilia nei minuti finali della sfida contro i neroverdi. Il tecnico portoghese si affida al 3-4-2-1, con Pau Lopez in porta e il trio formato da Mancini, Cristante e Ibanez in difesa. Complice la squalifica di Karsdorp, sulle fasce ci sono Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra, mentre a centrocampo agiscono Veretout e Diawara, preferito a Villar. Davanti c’è Dzeko, supportato sulla trequarti da Pedro e Pellegrini.

Erik ten Hag sceglie invece il 4-3-3. In porta c’è il giovane Scherpen, che sostituisce l’infortunato Stekelenburg (nemmeno in panchina come Mazraoui). Davanti a lui la difesa è composta da Rensch e Tagliafico sulle fasce e il tandem Lisandro Martinez – Tagliafico al centro. In mediana Edson Alvarez, con Klaassen e Gravenberch ai suoi fianchi. Nel tridente offensivo, infine, ecco Antony, Tadic e Neres.

Le formazioni ufficiali di Ajax-Roma

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. Allenatore: Erik ten Hag.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.