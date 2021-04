Mayoral: “Qui sono felice. Vogliamo dimostrare di essere al livello della Champions”

Borja Mayoral ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali dell’Uefa nel prepartita di Ajax-Roma. Queste le sue parole:

MAYORAL AI CANALI UFFICIALI DELL’UEFA

Sono felice a Roma. Sono cresciuto, sto migliorando. Sono più maturo e sto cercando di imparare più che posso per diventare un attaccante di alto livello.

Siamo l’unica squadra italiana ancora in corsa in Europa, per noi significa molto ed è senz’altro una cosa positiva. Abbiamo affrontato il Braga, avversario non semplice. Contro lo Shakhtar abbiamo fatto una grande gara all’andata e questo ci ha facilitato le cose per il ritorno. Stasera sarà difficile, l’Ajax è una grande squadra. Negli scorsi anni ha giocato grandi partite in Champions, eliminando squadre come il Real Madrid. Per noi è una sfida, vogliamo passare il turno. Abbiamo il potenziale per farlo, sarà difficile perché giochiamo l’andata da loro e il ritorno all’Olimpico. Vogliamo dimostrare di essere al livello della Champions League. Amano tenere il pallone e attaccare con i tanti giocatori offensivi che hanno a disposizione. Nella gara con lo Shakhtar loro tenevano di più il pallone, abbiamo deciso di compattarci ed essere più solidi e alla fine siamo stati più incisivi, è questo che conta nel calcio. L’Ajax è più forte nelle individualità e attacca di più rispetto agli ucraini, ma la gara sarà simile.

All’inizio hai un po’ di dubbi e paura, in Serie A le difese sono molto forti e gli attaccanti devono imparare a prenderle. Dopo tre anni in Spagna e Germania, essere in Italia è una sfida per me. Un po’ ho faticato, non tanto a livello di gioco e di gol quanto nel trovare spazi, ma è una sfida che mi sta stimolando molto. Sono felice.