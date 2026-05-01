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Fiorentina, Ndour assicura: “La sfida con la Roma non ha bisogno di presentazioni”

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Il centrocampista viola: "Siamo motivati al massimo per fare una grande prestazione e trovare quei punti che ci mancano per la salvezza aritmetica"
Redazione

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport parlando anche della prossima sfida contro la Roma. Il match tra giallorossi e viola, valido per il posticipo della 35esima giornata di campionato, è in programma lunedì 4 maggio all'Olimpico con fischio d'inizio alle 20:45. Di seguito le sue parole: "Siamo carichi. La partita contro la Roma non ha bisogno di presentazioni: siamo motivati al massimo per fare una grande prestazione e trovare quei punti che ci mancano per la salvezza aritmetica. Non abbiamo mai avuto paura di retrocedere. Ma il rischio era alto, soprattutto all’inizio e per una squadra come la nostra che non era abituata a stare lì e lottare per questo obiettivo. È stato molto difficile. Ci siamo riscattati nel girone di ritorno con partite importanti. Penso che, alla fine, meritiamo questo traguardo. Per quanto piccolo".

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