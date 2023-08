Addio Matic, Boniek amarissimo: “Non me lo sarei mai aspettato. Grande delusione”

È stato gelido l'addio ufficiale tra la Roma e Nemanja Matic, che si lasciano non senza rimpianti e recriminazioni. Se Dybala ha salutato il serbo da amico, i tifosi giallorossi sono rimasti malissimo dal comportamento di uno dei loro beniamini. A maggior ragione dopo le parole del dt del Rennes, che ha ammesso come i colloqui andassero avanti da oltre un mese. Un altro commento amarissimo è stato quello di Zibi Boniek, che su Twitter ha scritto: "Non me lo sarei mai aspettato. Grande delusione, caro Matic"con l'emoji del pollice verso. Il dirigente polacco, accostato più volte a un possibile ritorno a Trigoria come nuova figura di spicco in società, non nasconde il suo dispiacere soprattutto per le modalità dell'addio.