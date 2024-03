Roma, Abraham e Dybala puntano il Lecce. L’Atletico Madrid pensa alla Joya

La doppia sfida tra Milan e Roma sarà trasmessa in chiaro sulla Rai. Ansia per l'infortunio di Azmoun, l'Iran fa il tifo per lui: "Guarisci presto"

L'Europa League in chiaro. La Rai ha trovato un accordo con Sky Italia per la trasmissione delle partite della seconda competizione europea per club dove sono ancora in gioco tre squadre italiane, e almeno una ce ne sarà anche in semifinale. L'intesa prevede la messa in onda in simulcast con Sky (e Now) e Dazn di due partite dei quarti di finale, due di semifinale con una squadra italiana in campo e la finale, ma solo se dovesse giocare una squadra della Serie A.