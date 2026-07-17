Celik alla Juventus ha fatto rumore. Il turco era a un passo dal rinnovo con la Roma. L'accordo con i giallorossi era praticamente chiuso. Mancava solo la firma. Che però è arrivata su un altro contratto. Quello della Juventus. Un addio che non fa male dal punto di vista tecnico. Ma che ha fatto discutere. Perché Celik sembrava destinato a restare. E invece ha scelto Torino. Una scelta che non è passata inosservata nel mondo Roma. Tanto da far intervenire diverse personalità giallorosse. Come Cobolli. Il tennista, grande tifoso romanista, ha scelto il modo più semplice per mandare il suo messaggio. Una foto di Rensch in lacrime. E una scritta: "Forza Roma". Una risposta social che sembra una frecciata. Un modo per voltare pagina. Da Celik a chi è pronto a difendere davvero questi colori. Anche Gemitaiz ha voluto salutare il turco "a modo suo". "Non smettere mai di credere nei sogni", ha scritto ironicamente il cantante romano.