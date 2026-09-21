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Tutto su Mile Svilar, portiere dell' AS Roma : chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: SVILAR, LA BIOGRAFIA Mile Svilar è nato ad Anversa in Belgio ma ha scelto di rappresentare la Serbia (patria del padre). E’ figlio d’arte perché anche papà Ratko era un portiere che ha in carriera ha indossato principalmente la maglia dell’Anversa (243 presenze). Luogo e data di nascita: Anversa (Belgio), 27 agosto 1999. Scadenza contratto : 30/06/2027. Stipendio : 1 Milione netti Alla Roma sotto contratto dal: 2022 Ex squadre : Anderlecht, Benfica LA CARRIERA Gli inizi all'Anderlecht Svilar cresce calcisticamente in Belgio e sceglie fin da subito di seguire le orme di papà Ratko indossando i guantoni. Passa dal Beerschot VA al Germinal Beerschot arrivando poi all’Anderlecht dove fa tutta la trafile del settore giovanile senza però esordire mai in prima squadra. Il giorno dopo il suo compleanno (28 agosto 2017), si trasferisce a titolo definitivo al Benfica. Il salto al Benfica Dopo aver firmato un quinquennale con le aquile di Lisbona, Svilar fa il proprio esordio tra i professionisti il 14 ottobre 2017 in un match di coppa (Taca de Portugal) contro l'Olhanense mantenendo la porta inviolata nell’1-0 finale. A 18 anni e 52 giorni diventa il portiere più giovane a esordire in Champions League contro il Manchester United regalando però la vittoria agli inglesi dopo una goffo tentativo di bloccare il pallone finito poi in rete. Contro i Red Devils però una partita degna di nota sottolineata anche da Mourinho nel post partita: “ Questo ragazzo è bestiale, è un fenomeno. Il Benfica ha un portiere che è un supereroe ed è bene che il presidente prepari una valigia molto grossa perché incasserà con lui un sacco di soldi”. In totale con il Benfica gioca 23 partite con la prima squadra (20 gol subiti) e 56 con la rappresentativa B (72 gol subiti). La Roma A luglio del 2022 lascia il Benfica a parametro zero per accasarsi alla Roma dove ritrova proprio José Mourinho. Debutta in giallorosso l’8 settembre successivo nella sconfitta esterna contro il Ludogorets. L’esordio in campionato invece arriverà solo alla 35esima contro il Bologna. Nella stagione 23/24 diventa il titolare della porta giallorossa sorpassando nelle gerarchie Rui Patricio. Chiuderà la stagione con tantissime parate decisive e serate magiche come quella contro il Feyenoord in Europa League dove è riuscito a parare due rigori. L'anno successivo si conferma titolare inamovibile diventando a fine stagione il miglior portiere della Serie A grazie alle numerose prestazioni monumentali. Nell'estate del 2025 il rinnovo di contratto per altre 5 stagioni. La Nazionale Svilar milita in tutte le nazionali giovanili del Belgio eccetto l’Under 20. Una volta raggiunta la maggiore età, sceglie invece di rappresentare la Serbia. Debutta con le Aquile Bianche nel settembre 2021 in un match amichevole contro il Qatar

Trofei vinti Campionato portoghese 1 2018/19