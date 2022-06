Arriva Svilar, ecco chi è il nuovo portiere della Roma con Mourinho nel destino

Domani alle 9:30 inizierà la sua nuova vita in giallorosso sperando di diventare l'erede di Rui Patricio

Redazione

Il primo luglio è la data che sancisce l'inizio di questa sessione di calciomercato. Per Svilar, invece, quella stessa data significherà l'inizio della sua avventura nella Roma. Il portiere classe '99 arriva dal Benfica a parametro zero per sostituire Fuzato - andato all'Ibiza - e crescere all'ombra di Rui Patricio con l'obiettivo di raccogliere il suo testimone quando sarà il momento. Il serbo è atteso domani alle 9:30 a Fiumicino.

La carriera al Benfica di Pinto

Figlio d'arte - suo padre Ratko era portiere -, Mile nasce calcisticamente nelle fila delle giovanili dell'Anderlecht nonostante la sua nazionalità serba. In Belgio colleziona 13 presenze in Youth League tra il 2014 e il 2017 senza mai giocare in prima squadra per poi trasferirsi al Benfica con cui firma un contratto quinquennale. Il 14 ottobre debutta tra i professionisti partendo da titolare in Coppa di Portogallo contro l'Olhanense, vincendo con il valore aggiunto della porta inviolata. In tutto totalizzerà 23 presenze con 8 clean sheet e 20 gol subiti. Le cose vanno meglio nel Benfica B con cui gioca in tutto 56 in quattro anni nella Segunda Liga, Serie B lusitana.

L'esordio in Champions e l'incontro con Mourinho

Nonostante le poche partite giocate in prima squadra, il 23enne ha esordito in Champions League a soli 18 anni e 52 giorni battendo il precedente record di Casillas ( 18 anni e 118 giorni). La gara d’andata non è da ricordare, 0-1 a favore degli inglesi a causa di un suo errore sul tiro di Rashford. Completamente diversa la storia della partita ad Old Trafford, Mile para un rigore a Martial e compie alcuni miracoli che fanno innamorare il tecnico di Setubal: “Questo è un ragazzo bestiale. Un fenomeno assoluto”. A rovinargli la serata, però, è stato un altro giocatore che troverà a Trigoria. Stiamo parlando di Matic che con un potente tiro dalla distanza prende il palo e la palla finisce sulle spalle del giovane portiere e poi si insacca in rete.

La firma con la Roma e l'arrivo in città

"Grazie di tutto Benfica, è stato un piacere" il breve saluto che Svilar ha rivolto al suo vecchio club una volta ufficializzato il contratto di 5 anni con la Roma. Nonostante Matic lo abbia preceduto di qualche settimana, è a tutti gli effetti lui il primo colpo chiuso da Pinto in vista di questa sessione di mercato. Il giocatore, che ha rifiutato anche la corte del Barcellona, atterrerà domani alle 9:30 a Fiumicino, ma nella testa la sua avventura giallorossa l'ha iniziata già da tempo: con gli allenamenti svolti grazie al suo personal trainer, Jeroen Beeusaert, e con la gita fatta in città in gran segreto il mese scorso. Dunque ha fatto di tutto per essere pronto, ora, però, ci sarà da dimostrarlo.

Simone Candela