Bryan Cristante

Profilo

Tutto su Cristante, centrocampista dell' AS Roma e della nazionale italiana: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: CRISTANTE, LA BIOGRAFIA Cristante nasce a San Vito di Tagliamento, comune in provincia di Pordenone da padre canadese. Il suo nome lo deve a Bryan Ferry, cantante, compositore e musicista britannico. Possiede anche la cittadinanza canadese. Luogo e data di nascita: San Vito di Tagliamento, 3 marzo 1995. Scadenza contratto : 30/06/2027. Stipendio : 2,8 Milioni netti Alla Roma sotto contratto dal: 2019. Ex squadre : Milan, Benfica, Palermo, Pescara, Atalanta. LA CARRIERA Dal Benfica al ritorno in Italia Cristante muove i suoi primi passi nella SAS Casarsa, nella ASD Liventina Gorghense prima di passare nel settore giovanile del Milan. Fa il suo esordio in prima squadra ad appena 16 anni e 9 mesi in un match di Champions League contro il Viktoria Plzen. La stagione successiva, il definitivo salto di categoria con annesso esordio anche in Serie A e primo gol contro il Chievo ad appena 18 anni (6 gennaio 2014). Le ottime prestazioni fornite in rossonero, gli spalancano le porte del Benfica che lo porta a Lisbona l’1 settembre 2014 pagandolo 6 milioni di euro. Nelle due stagioni al Da Luz, colleziona 20 presenze ed un gol, aprendo di fatto anche la sua bacheca (campionato e coppa di Lega portoghese). A gennaio del 2016 passa in prestito al Palermo dove scenderà in campo appena 4 volte. Il 27 giugno 2016 invece, il passaggio (sempre in prestito con diritto di riscatto) al Pescara. La chiamata dell’Atalanta Dopo appena 6 mesi ma con ben 18 presenze all’attivo, passa all’Atalanta. Con la Dea, Cristante vive il suo miglior momento dal punto di vista prolifico andando in rete ben 15 volte in 59 presenze totali (in due anni). Gasperini gli ritaglia infatti il perfetto ruolo di trequartista e Bryan risponde presente con inserimenti e lucidità sottoporta. La Roma Dopo le due stagioni a Bergamo, il grande salto alla Roma che per lui sborsa una cifra complessiva di 30 milioni tra parte fissa e bonus. Diventa da subito uno dei capisaldi dell’allora formazione di Eusebio Di Francesco (poi sostituito in corsa da Ranieri) collezionando al suo primo anno ben 44 presenze. L’anno successivo con Fonseca qualche prestazione sottotono, oltre alla concorrenza di Veretout e Diawara, lo relegano in panchina o adattato come difensore centrale (ruolo che occuperà sempre più frequentemente nell’annata successiva). Una volta arrivato a Roma, José Mourinho lo mette di prepotenza al centro del progetto. Nei due anni con lo Special One, Cristante scende in campo 103 volte (4 gol) diventando così uno dei giocatori con più minutaggio della rosa. E’ uno dei protagonisti della cavalcata in Conference League prima e in Europa League poi. Nell’ultimo atto contro il Siviglia, è l’unico giallorosso a realizzare il proprio rigore nella lotteria finale. Nell’estate del 2023 prolunga il contratto con la Roma fino al 2027. La Nazionale Dopo aver fatto tutta la trafila nelle rappresentative minori, il 2 ottobre 2017 riceve la prima convocazione con l’Italia. Debutta 4 giorni più tardi contro la Macedonia (22 anni) entrando al posto di Gagliardini. Segna il suo primo gol in azzurro esattamente 3 anni più tardi contro la Moldavia. Scende in campo 6 volte su 7 nell’Europeo vinto dall’Italia giocando anche la finale contro l’Inghilterra.

Trofei vinti Campionato portoghese 1 2014/15 Conference League 1 2021/22 Campionato Europeo 1 2020