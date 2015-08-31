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Europei

Pellè

Nazionale, Pellè: "Chiedo scusa a tutti, sono molto triste"

Redazione

Dopo la figuraccia di Bordeaux, con quella presa in giro a Neuer seguita dal rigore calciato a lato, Graziano Pellè fa mea culpa, commentando il gesto poco prima della partenza degli azzurri per…

Szczesny

Euro 2016, Ucraina-Polonia: ancora panchina per Szczesny

Redazione

Ancora una partita da spettatore per Wojchiec Szczesny, causa infortunio che lo ha costretto a rimanere in panchina anche nella scorsa partita contro la Germania. Il portiere giallorosso, in prestito…

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Nazionale, Bonucci: "De Rossi? E' stata una brutta reazione"

Redazione

Anche Leonardo Bonucci, al termine del match vinto dall'Italia contro la Bulgaria, ha commentato l'episodio che ha causato l'espulsione di Daniele De Rossi. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore…

Juventus' coach Antonio Conte reacts aft

Nazionale, Conte: "Contro la Bulgaria più rabbia e cuore"

Redazione

"Sono dispiaciuto per le critiche rivolte a Pirlo: è un giocatore che, alla vigilia di ogni partita, viene etichettato come 'insostituibile'. Però, quando gioca da 6,5 e non da 8, viene valutato…

dzeko e pjanic

Bosnia, Dzeko e Pjanic si allenano per battere Andorra

Redazione

Stasera la Bosnia Erzegovina è chiamata a vincere in casa contro Andorra per alimentare le speranze di agganciare il terzo posto del Girone B, comandato da Galles e Belgio, per partecipare agli…

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Mercato, Paredes in prestito all'Empoli

Redazione

L'Empoli a un passo dall'ufficializzazione dell’arrivo di Leandro Paredes dalla Roma. Per il centrocampista trasferimento al club toscano in prestito secco. Il centrocampista argentino ha avuto poco…