VIDEO - Nazionale, De Rossi: "Come facciamo ad essere felici? Ora mi godo le vacanze" [HD]
Dopo la figuraccia di Bordeaux, con quella presa in giro a Neuer seguita dal rigore calciato a lato, Graziano Pellè fa mea culpa, commentando il gesto poco prima della partenza degli azzurri per…
Questa mattina Antonio Conte, affiancato dal presidente della FIGC Tavecchio, si è seduto davanti ai giornalisti per l'ultima conferenza stampa da commissario tecnico della nazionale italiana, dopo…
Che il gruppo azzurro sia unito è fuori di dubbio ed è anche grazie a questo spirito di squadra che i ragazzi di Conte stanno ottenendo questi risultati. A riprova dell'armonia che regna nella…
Simpatico momento di relax dopo la vittoria per 2-0 contro la Spagna per alcuni giocatori Azzurri. Alessandro Florenzi e Simone Zaza hanno festeggiato il passaggio ai quarti di finale gettandosi nella…
La Francia batte per 2 a 1 l'Irlanda e vola ai quarti di finale. Primo tempo difficile per gli uomini di Deschamps che dopo soli due minuti è stata costretta ad inseguire gli ospiti per il rigore…
"Essere tra le prime otto squadre d'Europa è davvero molto importante. Arrivare però tra le prime quattro e magari diventare la squadra numero uno sarebbe un sogno". Ci credere Wojciech Szczęsny,…
Ancora una partita da spettatore per Wojchiec Szczesny, causa infortunio che lo ha costretto a rimanere in panchina anche nella scorsa partita contro la Germania. Il portiere giallorosso, in prestito…
Dopo la conferenza stampa di ieri, Daniele De Rossi ne ha approfittato per rispondere ad alcune domande fatte dai tifosi su Twitter tramite l’hashtag #AskAzzurri. Ecco qui tutte le risposte del…
Si è conclusa per 1-0 la partita tra Italia e Svezia valevole per la seconda giornata del gruppo E degli Europei francesi. Vittoria di misura che ha mostrato ulteriormente la solidità difensiva della…
Alessandro Florenzi è stato sottoposto ad un simpatico test in cui ha risposto ad alcune domande sugli altri uomini della spedizione azzurra all'Europeo. A chi ha fatto il suo primo assist in…
Reduci dalla vittoria nella prima partita dell'Europeo contro il Belgio, l'Italia di Antonio Conte continua la preparazione al secondo match del giro contro la Svezia, in programma venerdì prossimo…
Antonio Conte perde anche Lorenzo Insigne. L'esterno offensivo del Napoli, autore di una splendida doppietta domenica sera a San Siro contro il Milan, poco fa ha deciso di abbandonare definitivamente…
L'account Twitter della Nazionale del Belgio ha eletto Radja Nainggolan come migliore in campo nella sfida contro Cipro, o meglio, Diavolo del match (i ragazzi di Wilmots sono soprannominati Diavoli…
Anche Leonardo Bonucci, al termine del match vinto dall'Italia contro la Bulgaria, ha commentato l'episodio che ha causato l'espulsione di Daniele De Rossi. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore…
La Bosnia Erzegovina sta vincendo 3-0 contro Andorra, match valido per il Gruppo B di qualificazione ad Euro 2016. Dopo l'iniziale vantaggio siglato al 14° da Bicakcic, al 30° l'attaccante giallorosso…
La Nazionale di Antonio Conte scende in campo al "Barbera" di Palermo per sfidare la Bulgaria e mettere più di un piede in Francia, dove nell'estate 2016 si disputeranno gli Europei di calcio. Questa…
"Sono dispiaciuto per le critiche rivolte a Pirlo: è un giocatore che, alla vigilia di ogni partita, viene etichettato come 'insostituibile'. Però, quando gioca da 6,5 e non da 8, viene valutato…
Stasera la Bosnia Erzegovina è chiamata a vincere in casa contro Andorra per alimentare le speranze di agganciare il terzo posto del Girone B, comandato da Galles e Belgio, per partecipare agli…
L'Empoli a un passo dall'ufficializzazione dell’arrivo di Leandro Paredes dalla Roma. Per il centrocampista trasferimento al club toscano in prestito secco. Il centrocampista argentino ha avuto poco…