VIDEO - Florenzi all'esame di napoletano con i "prof" Immobile e Insigne [HD] Redazione Redazione 30 giugno 2016 - 15:11 30 giugno

Che il gruppo azzurro sia unito è fuori di dubbio ed è anche grazie a questo spirito di squadra che i ragazzi di Conte stanno ottenendo questi risultati. A riprova dell'armonia che regna nella…