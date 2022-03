Roma-Lazio, il derby per l’Europa senza favoriti ma che promette gol

I giallorossi leggermente favoriti in una partita che però non accetta pronostici alla vigilia. Abraham sfida Abraham

Redazione

Bar, radio, in strada: nella settimana del derby a Roma non si parla d'altro. Eppure la squadra di Mourinho e la Lazio arrivano senza grandi aspirazioni di classifica se non quelle di conquistare un posto nell'Europa dei "piccoli", l'Europa League. I tempi in cui si giocavano scudetto o Champions sono lontani, ma non per questo il derby ha smesso di appassionare i rispettivi tifosi. Roma e Lazio si sfideranno allo stadio Olimpico nella gara in programma domenica 20 marzo alle ore 18:00. La squadra di Sarri arriva alla stracittadina dopo la vittoria sul Venezia, la Roma dal pareggio in extremis contro l’Udinese e dal match di Conference League contro il Vitesse. Una gara, quella di domenica, che oltre a sancire il primato della Capitale, diventa importante in ottica Europa.

Ecco come arrivano Roma e Lazio al derby

Hanno vissuto due stagioni altalenanti e solo nel 2022 è arrivato un po' di equilibrio in quanto a risultato. L'anno è cominciato al meglio per la squadra di Sarri, in ripresa rispetto al girone di andata. I biancocelesti non perdono da quasi un mese, precisamente dal 27 febbraio, quando andarono ko contro il Napoli di Spalletti. Poi tre vittorie, contro Bologna, Cagliari e Venezia e un solo pareggio contro l’Udinese. Soprattutto, l’ultima gara vinta contro la squadra di Zanetti ha permesso alla Lazio di scavalcare in classifica proprio i giallorossi a quota 48 punti in classifica contro i 49 dei biancocelesti.

La squadra di Mourinho è imbattuta da otto partite in campionato ma gli avversari non erano di alta classifica. E quello che sembrava un calendario che poteva dare qualche speranza di risalita, in realtà non ha permesso alla Roma di avvicinarsi al treno Champions. Nell’ultimo mese i giallorossi hanno collezionato tre pareggi, contro Sassuolo, Verona e appunto Udinese, e una vittoria, quella di misura contro l’Atalanta, in campionato.

Immobile contro Abraham

Ciro Immobile è la freccia nell’arco a disposizione di Maurizio Sarri. Il numero 17 è attualmente a capo della classifica dei marcatori con ben 21 reti segnate in 24 presenze. Proprio per questo motivo, l’attaccante ha il 23.1% di possibilità di sbloccare la gara. Allo stesso modo Mourinho può puntare su Abraham, miglior realizzatore della squadra con 13 reti, che ha il 18.2% di probabilità di andare a rete come primo marcatore.

I precedenti

Quello di domenica sarà il 194esimo derby della Capitale e nel bilancio complessivo è la Roma ad avere la meglio. Sono 72 le vittorie dei giallorossi, 55 quelle dei biancocelesti e 66 i pareggi. Anche a livello di numero di reti la Roma primeggia con 243 gol segnati contro i 199 della Lazio.

Nel match di andata che si è giocato il 26 settembre ad avere la meglio è stata la squadra di Sarri che si è imposta per 3-1 grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson. Per i giallorossi a segnare furono invece Ibanez e Veretout su rigore. Come ci informa OddsChecker, l’ultima vittoria della Roma in casa nella stracittadina risale alla scorsa stagione quando la squadra di Fonseca si impose 2-0 su quella di Inzaghi con le reti di Mkhitaryan e Pedro.

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsChecker la Roma è leggermente favorita per la vittoria. Il segno 1 ha infatti il 40% di possibilità di verificarsi. Una vittoria della Lazio è meno probabile con una possibilità del 34.1%. Il segno che meno potrebbe verificarsi è però quello del pareggio con solo il 29% di possibilità. Per quanto riguarda il numero totale di gol della gara in questo caso le quote si equivalgono. C’è infatti il 54.3% di possibilità che il match finisca con almeno tre gol e il 50% che invece i gol segnati complessivamente siano meno di tre. Gli attacchi delle due squadre sono più che prolifici: la Lazio ha segnato fino ad ora 58 reti, la Roma 47 anche se le difese non sono impenetrabili, anzi. 42 gol incassati dai biancocelesti e 35 dai giallorossi. Proprio per questo la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno è del 59.9%. Decisamente più bassa la quota del No Goal che ha il 44.4% di possibilità di realizzarsi.