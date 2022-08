Roma-Cremonese, Mou super favorito alla prima in casa con un record nel mirino

I giallorossi alla prima all'Olimpico del campionato contro la squadra neopromossa che però nella prima uscita ha ben figurato nonostante la sconfitta all'ultimo secondo contro la Fiorentina

Redazione

La cornice sarà quella a cui ormai i romanisti si sono abituati: un Olimpico sold out. E non poteva essere altrimenti per la prima in casa della nuova Roma di José Mourinho, reduce dal successo per 1-0 contro la Salernitana nell'esordio in Serie A di domenica scorsa. Davanti ci sarà la Cremonese di Alvini, che nella prima giornata è uscita sconfitta all'ultimo secondo contro la Fiorentina al Franchi: fischio d'inizio nell'orario inedito di lunedì alle 18.30.

Come arrivano Roma e Cremonese?

La Roma arriva con l'entusiasmo di un mercato che ha sorpreso ogni previsione ma al quale Mourinho vorrebbe un ultimo sforzo, specialmente in attacco. Considerando anche l'ultima gara della scorsa stagione, la Roma non subisce gol da due partite di campionato: i giallorossi non fanno meglio dal 2018 (una serie di quattro con Di Francesco in panchina). Mourinho potrebbe diventare il terzo allenatore giallorosso nell’era dei tre punti (dal 1994/95) a vincere le prime due gare disputate dai giallorossi in una nuova stagione di A per due anni consecutivi, dopo Spalletti (2006/07 e 2007/08) e Rudi Garcia (2013/14 e 2014/15). Come analizzato da Oddschecker, la Cremonese è la formazione che ha collezionato più attacchi verticali nel primo turno di questo campionato (cinque) ed è stata una delle tre squadre (con Atalanta e Lecce) a trovare la rete in seguito ad un attacco verticale. Un fattore che la difesa giallorossa dovrà gestire. Ma la retroguardia grigiorossa ha subito 28 conclusioni (11 delle quali nello specchio della porta) nel primo match contro la Fiorentina: entrambi record negativi nella prima giornata.

I precedenti e il bilancio

La prossima sarà la 15esima sfida tra Roma e Cremonese in Serie A, la prima dall’11 febbraio ‘96 (3-0 per i giallorossi. In gol Di Biagio, Balbo e Cappioli). La Roma ha vinto 10 volte (2N, 2P), comprese le ultime tre. Gli avversari hanno conquistato i tre punti solo in una delle sette trasferte disputate contro i giallorossi (1N, 5P): il 3 ottobre ’93, grazie alle reti di Dezotti su rigore e Tentoni. Come riporta Oddschecker, solo due volte nella sua storia in A la Cremonese ha perso le prime due gare di campionato: nel 1929/30 (il secondo match proprio contro la Roma) e nel 1989/90.

Roma-Cremonese, le quote

I favori del pronostico sono tutti per la Roma. Gli analisti non hanno dubbi: il segno 1 vale 1.28 per Bet365, 1.22 secondo Betfair e Planetwin. L’X si attesta sul valore di 6.20 proposto da Leovegas, 6 per Better e Goldbet. Mentre il segno 2 è ancora più alto: quota 13 secondo Goldbet e Better, 12 per Betfair. All’Olimpico i bookmaker si aspettano una gara con più di due reti realizzate: l’Over 2.5 vale 1.66 proposto da Bet365, 1.63 per Better e Leovegas. La giocata inversa è a 2.28 secondo Leovegas, 2.15 per Pokerstars e Better. Più probabile per i bookie che a segnare sia solo una squadra, in questo caso la Roma: il No Gol è fermo a 1.65 su Betfair, 1.57 proposto da Snai e Better. Il Gol è quotato 2.25 da Leovegas, 2.20 per Bet365 e Pokerstars.